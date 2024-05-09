روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا وحلفائها في الحرب العالمية الثانية

في الساحة الحمراء وسط موسكو أحيت روسيا بعرض عسكري مهيب الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية بمشاركة آلاف العسكريين وعشرات الآليات والطائرات.

وشارك في العرض جنود مشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعشرات الآليات والمروحيات والطائرات الحربية على اختلاف أنواعها بما فيها القاذفات الاستراتيجية حاملة الصواريخ والقنابل النووية.

وكان الكرملين قد أعلن أنه من المتوقع أن يجلس رؤساء الجمهوريات السوفياتية السابقة بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وكذلك كوبا ولاوس وغينيا بيساو في معرض الزوار بجوار بوتين.

وفي العديد من المناطق الروسية، تم إلغاء مسيرات النصر في الحرب العالمية الثانية لأسباب أمنية. ولن تكون هناك احتفالات كبيرة في منطقتي بريانسك وكورسك، على سبيل المثال، اللتين تقعان على الحدود مع أوكرانيا وتتعرضان لإطلاق نار بشكل متكرر.

كما تم إلغاء مسيرة الفوج الخالد التقليدية، التي يحمل فيها أشخاص صوراً كبيرة لقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية في الشوارع بعد موكب النصر، في جميع أنحاء روسيا.

وأعقب ذلك توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو القادة العسكريين المشاركين في تنظيم العرض، حيث شكرهم على جهودهم وجدد تهنئته لهم بالعيد العظيم.

وأكد بوتين أن القوات الاستراتيجية الروسية “في حالة تأهب دائم”.مضيفا إن “قواتنا الاستراتيجية في حالة استعداد قتالي دائمًا”.وأن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث مواجهة عالمية، ولكن في الوقت نفسه لن نسمح لأي طرف بتهديدنا.

وأضاف بوتين أن روسيا لن تسمح بوقوع صدام عالمي رغم سياسات النخب الغربية.

وقال بوتين “يحاول الغرب تشويه حقيقة الحرب العالمية الثانية ويثير النزاعات والنعرات القومية حول العالم، ويسعى لتقييد مراكز التنمية السيادية”.

وجدد بوتين رفض روسيا ادعاءات أي دول أو تحالفات باستثنائيتها ولن تقبل تهديدها، وقواتها الاستراتيجية على أهبة الاستعداد الدائم، وستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث صدام عالمي.

وأعاد بوتين التذكير بأنه في السنوات الثلاث الأولى من الحرب قاتل الاتحاد السوفيتي النازية بمفرده فيما عملت أوروبا برمّتها على دعم هتلر، وقال “الانتقام والاستهزاء بالتاريخ وتبرير النازية جزء من السياسة العامة للنخب الغربية”.

وأكد بوتين “جميع المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا أبطالنا، وتقف معهم روسيا بأكملها، مصير البلاد ومستقبلها يعتمد على كل واحد منا في هذه المحرلة المفصلية”، وأضاف “روسيا برمّتها مع أبطال العملية العسكرية”.

المصدر: يونيوز