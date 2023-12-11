غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الاقفال غداً الاثنين، وذلك عطفاً على مذكرة رئيس مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 00:30

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الاقفال غداً الاثنين، وذلك عطفاً على مذكرة رئيس مجلس الوزراء

منذ 1 ساعة 10 December، 2023
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