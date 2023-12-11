تضامنا مع فلسطين وغزة… وزارة العمل اللبنانية تدعو نقابات العمال وهيئات أصحاب العمل لالتزام الإضراب العالمي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 00:30

تضامنا مع فلسطين وغزة… وزارة العمل اللبنانية تدعو نقابات العمال وهيئات أصحاب العمل لالتزام الإضراب العالمي

منذ 1 ساعة 10 December، 2023
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