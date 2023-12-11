نقابة المهندسين في لبنان تعلن إقفال أبوابها الاثنين في المركز الرئيسي في بيروت ومراكز النقابة في المناطق “تضامناً مع الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وقطاع غزة الصامد بوجه العدوان الصهيوني الوحشي” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 00:30

نقابة المهندسين في لبنان تعلن إقفال أبوابها الاثنين في المركز الرئيسي في بيروت ومراكز النقابة في المناطق “تضامناً مع الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وقطاع غزة الصامد بوجه العدوان الصهيوني الوحشي”

منذ 1 ساعة 10 December، 2023
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