القسام ينهي تسليم الدفعة السابعة من الأسرى الصهاينة واستمرار المفاوضات لتمديد الهدنة يوماً إضافياً

أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام أنها سلمت دفعة من المحتجزين الصهاينة إلى الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، في إطار اتفاق التهدئة الانسانية في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصليب الأحمر تسلم 6 رهائن، يضاف اليهم رهينتين تم تسلمهم في وقت سابق من اليوم الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية، أنه تم احتساب المواطنتين الروسيتين المفرج عنهما الأربعاء ضمن قائمة الدفعة السابعة، يضاف 6 نساء بينهم مزدوجات الجنسية ( مكسيكية وروسية واوروغوانية)، تم الافراج عنهم مساء الخميس.

وكانت القسام قد سلمت في وقت سابق من اليوم الخميس رهينتين إسرائيليتين، إحداهما تحمل الجنسية الفرنيسية، لطواقم الصليب الأحمر، وسط مدينة غزة.

وأعلنت الخارجية القطرية أنه سيتم الإفراج عن 30 أسيراً فلسطينياً من سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة. وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الفلسطينيبن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية هم ٢٣ قاصرا و7 نساء.

وبالتزامن، تتواصل، الجهود التي يبذلها الوسطاء في محاولة لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة المحاصر ليوم إضافي.

ووفقا للمصادر، فإن الاتصالات “جارية لمدّ الهدنة يومًا إضافيًا والضغط على الكيان الإسرائيلي للقبول بالقائمة الجديدة” التي تعرضها حركة حماس لتمديد الهدنة ليوم ثامن قد يكون الأخير، في ظل التعنت الإسرائيلي.

ويسعى الوسطاء، إلى “إقناع الجانب الإسرائيلي بقبول تسلم 3 جثامين لطفلين وسيدة ضمن قائمة جديدة إلى جانب 7 أسماء أخرى تنطبق عليها الشروط الخاصة بالهدنة”، علما بأن الجانب الإسرائيلي يصر على تسلم الرهائن الأحياء.

وأكد مصدر مقرب من حماس لوكالة فرانس برس الخميس استعداد الحركة “لتمديد” الهدنة مع الكيان الإسرائيلي، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الخامسة بتوقيت غرينيتش فجر الجمعة (السابعة بالتوقيت المحلي).

وقال المصدر إن “الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى”، مضيفا “لدى حماس استعداد للتمديد، وإسرائيل أبلغت الوسطاء برغبة في التمديد في حال ضمان إطلاق سراح المقاومة الأعداد المطلوبة من الأسرى”.

المصدر: مواقع