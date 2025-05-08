مواجهات ضارية شرق رفح والقسام تعلن استهداف قوات إسرائيلية ضمن عمليات “أبواب الجحيم”

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الخميس، خوض مقاتليها اشتباكات مباشرة وعلى مسافة قريبة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، في إطار ما تسميه سلسلة عمليات “أبواب الجحيم”.

وأفادت الكتائب أنها استهدفت قوة هندسية إسرائيلية مكونة من 12 جنديًا كانت تتحضر لتنفيذ عملية تفجير داخل أحد المنازل قرب مفترق الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح، مستخدمة قذيفتين مضادتين للأفراد والدروع، ما أدى إلى انفجار كبير داخل المنزل. وأضاف البيان أنه تم رصد عمليات إخلاء جوي عبر مروحيات إسرائيلية، وسط مؤشرات على وقوع إصابات بين الجنود.

وفي عملية منفصلة، ذكرت القسام أنها فجّرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار في قوة راجلة إسرائيلية مكونة من سبعة جنود، كانت تتحرك في محيط مسجد عمر بن عبد العزيز في حي التنور، مشيرة إلى رصد تناثر أشلاء عدد من الجنود في المكان.

المصدر: الاعلام العسكري