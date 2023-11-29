بركة لقناة المنار : تمديد الهدنة هو في مصلحتنا لانه يوقف العدوان ويؤكد انتصار المقاومة

قال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركه حماس علي بركة أن :”هناك مفاوضات تجري في العاصمة القطرية الدوحة وهناك وفود عديدة تتباحث من أجل تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة”، معتبراً ان” الحركة ليس لديها مانع بالتمديد بل هو مصلحة فلسطينية لانه يوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني ويؤكد انتصار المقاومة الفلسطينية ، ولا يوجد تهدئة من دون عدوان”.

وأضاف في مقابلة له ضمن تغطية خاصة على قناة المنار :” نريد من هذه التهدئة تحرير أسرانا البواسل من سجون العدو الصهيوني وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة “.

وتابع بركة:” الشعب يثق بالمقاومة وهي تدافع عنه وعن المقدسات والأسرى وتريد حق العودة، من أهم عوامل النصر احتضان الشعب للمقاومة”.

المصدر: قناة المنار