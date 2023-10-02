الشيخ ياسين: قاعدتنا الثلاثية غير قابلة للهزيمة والخضوع

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي خلال مولد اقامه لقاء علماء صور ومنطقتها بذكرى المولد النبوي الشريف ومولد الإمام الصادق في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور بحضور علماء وفاعليات وحشد من المؤمنين، أن “لبنان بقاعدته الثلاثية هو نموذج يحتذى بها على مختلف الصعد لا سيما على الوحدة والسيادة”.

اضاف: “إن الخناق على لبنان يشتد خصوصا في مواضيع الاقتصاد والنازحين والفراغ السياسي، وهي ازمات تعمل السفارات الغربية على تعميقها طمعا بخضوع لبنان للشروط الاميركية، وهو ما لن يحدث فقاعدتنا الثلاثية غير قابلة للهزيمة والخضوع”.

وتابع : “أن لبنان هو الأرض الخصبة لتجلي روحية أسبوع الوحدة الإسلامية، وذلك عبر تعمد سيادة وحماية هذا البلد بدماء ابنائه كلهم وهذا ما يظهر جليا في القاعدة الثلاثية التي ترفض الطائفية بكل اشكالها، وتؤسس لبلد قوي ومستقل وحر، وبلد المواطن بغض النظر عن اي انتماء له”.

وقال: “إننا لن نقبل أن يتسلل الشذوذ إلى مجتمعنا تحت عنوان الحرية وهو دس للسم في العسل، ونؤكد أن هذا المشروع اللاانساني لن يكون له موطئ قدم في مجتمعنا ورسالة المحبة والسلام والتوحيد التي بشر بها النبي محمد وقبله النبي عيسى وكل الأنبياء ستسود العالم والمخططات المقززة للمشروع الصهيوامريكي من شذوذ وانحلال اخلاقي وثقافي ستتلاشى”.

اضاف : “إن هزائم المشروع الصهيواميركي في لبنان ستستمر، فبعد الهزيمة العسكرية للتكفيري والصهيوني ومن ثم هزيمته عبر كسر حصاره الوحشي بقوافل العز والاخوة التي عبرت الحدود إلى لبنان، نحن على يقين أننا سننتصر على الحرب الاخلاقية التي يشنها المشروع الصهيواميركي بسلاح الشذوذ والفلتان والخضوع” .

وختم العلامة ياسين بتقديم التهنئة والتبريك “لكل البشرية عموما والمسلمين خصوصا بذكرى مولد نبي الرحمة البشرية محمد وحفيده الصادق”، داعيا لاحياء المناسبة “عبر نصرة المستضعفين ومواجهة الظالمين خصوصا في فلسطين التي فيها سيعلن فيها انتصار مشروع الانسان على مشروع الشيطان”.

وقد كان في المولد تلاوة عطرة للقرآن الكريم لفصيلة الشيخ حسن زيات وتواشيح دينية للحاج محمد ياسين، وقد عرف المولد الشيخ يوسف عياد بابيات شعرية من وحي المناسبة

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام