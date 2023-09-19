شهيد وإصابات برصاص قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة

استشهد شاب وأصيب أخرون اليوم الثلاثاء إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على الشبان بالمناطق الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت الصحة، في بيان، باستشهاد شاب (25 عامًا) وإصابة اربعة اصابات بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرات الشعبية الممتدة على طول المناطق الشرقية لمحافظات القطاع الخمس.

وذكرت الصحة، ان الشهيد اصيب في منطقة الرقبة شرقي خانيونس.

وأفاد مراسل “وكالة فلسطين اليوم الاخبارية”، بأن الطواقم الطبية الميدانية عالجت عشرات الاصابات ميدانيًا، جراء استنشاقها الغاز الخانق الذي أطلقته قوات الاحتلال على الشبان شرقي القطاع.

يُشار إلى أن مجموعات الشباب الثائر دعت في وقت سابق اليوم، إلى المشاركة في المسيرات الشعبية على طول السلك الشائك للمحافظات الشرقية لقطاع غزة، رفضًا للحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض على القطاع منذ 17 عامًا.

المصدر: فلسطين اليوم