شركاء النصر، شاركونا رأيكم

شدد النائب طوني فرنجية على “أهمية الحوار في لبنان بين مختلف الأفرقاء لا سيما المسيحيين منهم، باعتباره المدخل الأساسي لتقريب وجهات النظر واعادة بناء الثقة، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية واطلاق عجلة الاصلاحات الضرورية”.

كلام فرنجية جاء الثلاثاء خلال زيارته الرئيس العام للرهبانية الانطونية المارونية الآباتي جوزيف بو رعد في دير مار روكز في الدكوانة.

وأكد فرنجية على “متانة العلاقة بين تيار المردة ومختلف المؤسسات الرهبانية في لبنان”، وتابع ان “الهدف من عمل كل منهم مشترك ومتمثل في الحفاظ على لبنان وهويته، بالاضافة الى السعي قدر المستطاع، من اجل تطوير مختلف القطاعات الحياتية والانتاجية فيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام