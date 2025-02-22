طوني فرنجية: نجدد العزاء باستشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين

جدد النائب طوني فرنجية “العزاء لكل اللبنانيين ولجمهور المقاومة بالقياديّين الكبيرين الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين”.

وقال فرنجية كلمة له عبر شاشة خلال العشاء السنويّ الذي نظمته منسقية “تيار المردة” في أستراليا السبت “نرفض عزل أيّ فئة من اللبنانيين، فتضامننا ووقوفنا إلى جانب كل المكوّنات اللبنانية يبقى فوق كل اعتبار وهذا ما أثبتناه خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان”، وتابع “التجربة اللبنانية تؤكّد أنّ محاولة استضعاف أي مكوّن لبناني ستؤدي في نهاية المطاف الى ضعف لبنان”.

وأضاف فرنجية “صحيحٌ أننا غير ممثّلين في مجلس الوزراء، لكننا لن نكون من المُعطلين لقطار الحلول في لبنان وسنعطي الثقة للحكومة التي تتضمن شخصيات كفوءة يعوّل عليها لوضع لبنان على سكة الحلول”.

وشدد فرنجية على ان “تيار المردة حاضر ولطالما اعتمدنا على قوة ناسنا ومحبينا وعلى كلّ مواطن في لبنان يؤمن بالاستقرار والسلم الأهلي والتفوّق والدولة المدنية والعادلة والقضاء المستقل”، وأكد ان “المردة سيبقى دائماً صوت الحق وصوت المواطن المُقيم والمغترب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام