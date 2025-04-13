طوني فرنجية: لاستعادة دور السلطات المحلية وإعادة تكوينها عبر الإنتخابات البلدية المقبلة

أكد النائب طوني فرنجية أن “الفرصة اليوم مؤاتية للإنتقال إلى العمل الإنمائي”، داعياً إلى “استعادة دور السلطات المحلية وإعادة تكوينها عبر إجراء الإنتخابات البلدية المقبلة” .

وقال فرنجية في كلمة له يوم الاحد خلال ندوة حوارية أقامها “تيار المردة” تحت عنوان “كلنا للإنماء” إن “الحرمان يطال جميع المناطق في ظل غياب الدولة وتفككها، فضلا عن الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي”، وشدد على أن “العين يجب أن تكون على ما لم تقم به السلطات السابقة وليس فقط على ما قامت به” .

وأشار فرنجية إلى أن ” تزامن هذه الندوة الحواريّة المخصصة للإنماء مع الذكرى الخمسين للحرب الأهلية يبدو لافتاً، لذلك نقول اليوم إن الفرصة سانحة للإنتقال من خطاب الحرب إلى خطاب البناء والعمل الإنمائي”، ودعا إلى “انتهاج مسار صحيح خلال العهد الجديد، وتنفيذ ما لم يُنفّذ”، وقال “مع اقتراب الانتخابات البلدية، علينا التفكير بحكمة، واستثمار الطاقات لبناء الداخل من خلال سلطات محلية فاعلة”.

وذكّر الناب فرنجية بمقولة جده الشهيد طوني فرنجية: “الأشخاص زائلون أما لبنان فَباقٍ”، وقال “علينا أن نفكّر في مناطقنا ومصالحنا وصفحة جديدة ستُفتح مع الانتخابات البلدية المقبلة، فلتكن رؤيتنا واضحة ولنبدأ من البلدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام