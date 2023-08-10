في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان “ظاهرة إطلاق الرصاص محرمة دينيا وأخلاقيا: هل من يطبق القانون ويقضي بتوقيف القتلة؟” تحدثت أمينة سر التجمع الاهلي للسلامة المجتمعية بتول نور الدين عن الآثارالمجتمعية الخطيرة التي تخلفها هذه الظاهرة وذكرت ان السبب الرئيسي لقيام تجمعهم يصب في هذا المضمار حيث ان ظاهرة أطلاق النار نجدها في اغلب مناسبات الفرح والحزن مما يؤدي إلى اذى الناس بتهديد حياتهم وممتلكاتهم ، من هنا كان الاتفاق مع حوالي 30 مؤسسة وجمعية وبلدية لاطلاق التجمع وتحذير المواطن من هذه الممارسات وكانت نواة الانطلاقة من كشافة الامام المهدي عج.

زيارة إلى منزل احد ضحايا ظاهرة إطلاق النار

في زيارة قامت بها الزميلة ديما جمعة إلى منزل الشهيدة زينب المولى (ضحية إطلاق النار منذ اسابيع) حيث كانت تجلس مع عائلتها على شرفة منزلها لتنطلق رصاصة تودي بحياتها

رسالة من ابنة الضحية إلى القاتل

في مقابلة اجرتها الزميلة ديما جمعة مع ابنة الشهيدة زينب المولى وجهت رسالة انسانية صادقة الى قاتل امها الذي لم يدرك انه بإطلاقه الرصاص اودى بحياتها وتسبب بالالم لأولادها واحفادها

ما هي مناسبات اطلاق النار؟

اكدت أمينة سر التجمع الاهلي للسلامة المجتمعية بتول نور الدين ان ظاهرة اطلاق الرصاص تتجدد عند كل خطاب سياسي او تزامنا مع مباريات كرة القدم وعند الحداد والزفاف والنجاح.. مما يؤدي الى سقوط العديد من الضحايا والتسبب بالضرر في ممتلكات الناس واشارت ان عمل الجمعية يتركز في نشر الوعي الاجتماعي من اجل الحد من هذه الظاهرة والتبليغ عن مطلقي الرصاص حفاظا على ارواح الناس.

مداخلة للنائب اشرف بيضون

في مداخلة شارك فيها عضو لجنة الادارة والعدل النائب المحامي اشرف بيضون صرح ان القانون وحده لا يكفي لردع الناس عن اطلاق النار بل لا بد من التعاون مع المجتمعات والجمعيات التوعوية والمدنية فرغم ان القانون اعطى صلاحيات واسعة للمحكمة العسكرية في التشدد بالعقوبة لتصل الى سجن مطلق النار لمدة شهر حتى لو لم يصب احد أذى الا ان هذه الممارسات غير القانونية والشرعية لا تزال رائجة

“مداخلة فضيلة الشيخ خليل رزق

في مداخلة لإمام مجمع المجتبى عليه السلام فضيلة الشيخ خليل رزق اعتبر أن كل من يطلق الرصاص في الهواء هو شخص لا يملك القيم والاخلاق الكجتمعية او التدين الكافي لان كل الاديات تحرم هذه الظاهرة وتنبذها

مداخلة الاستاذ معن الخليل

في اتصال مع رئيس بلدية الغبيري الاستاذ معن الخليل شدد على ضرورة متابعة مطلقي النار في اية مناسبة وتحدث عن دور لبلدية الغبيري في رفع الدعاوى القضائية بحق مطلقي الرصاص على امل ان تحد الدعاوي من هذه الظاهرة ويمكن ان تحقق ردع المخالفين ، كما طالب الناس بالتعاون مع الدولة من خلال التبليغ عن الاشخاص الذين يطلقون الرصاص وذلك حفاظا على سلامتهم