الخط الساخن| معرض صناعتي في الضاحية الجنوبية: مواجهة وتحدٍّ

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “معرض صناعتي في الضاحية الجنوبية: مواجهة وتحدي” تحدث وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان عن اهمية معرض “صناعتي” واشاد بالخطوة والمخططين.

وشرح الوزير بوشكيان اهمية الصناعة في الاقتصاد اللبناني وان الازمة وجهت اللبنانيين اكثر واكثر على الصناعة المحلية.

في رسالة مباشرة للزميلة ديما جمعة من معرض صناعتي قامت بجولة واطلعت على ابرز المشاركين.

والتقت الزميلة ديما جمعة بعدد من الصناعيين الذين تحدثوا عن التحديات والانجازات.

والتقت الزميلة ديما جمعة بمصنعي الاغذية ونقلت رسالتهم للوزير.

وفي الختام تحدث المعنيون عن تفاعل الناس مع معرض صناعتي

واجاب وزير الصناعة عن عدد من شكاوى الصناعيين ورسائلهم

وتحدث الوزير عن الرسوم الجمركية على المواد الاولية للصناعات

وفي الختام اشاد وزير الصناعة بطبع اللبناني الخلاق الذي يخلق الفرص رغم الازمات.