كمال الخير: على العرب مساندة سوريا لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية

اعتبر رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير الجمعة أن “ما شهدناه بالأمس من توافد لرؤساء الدول العربية الى الإجتماع لبحث الأمور التي تعني أوطاننا هي أمر يجب أن يتم استخدامه بإيجابية للقضايا التي تهم الشعوب العربية و خصوصا قضية فلسطين المركزية للعرب”.

وأثنى الخير على “مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد وتمثيله للدولة السورية في الإجتماع، لأن القمة العربية دون مشاركة سوريا التي تمثل قلب العروبة النابض أثبتت التجارب السابقة أنها قمة فاشلة ولا يمكن أن تحمل أي نتيجة إيجابية لأوطاننا”.

وقال الخير إن “القمة العربية التي تنعقد في السعودية مدعوة لإتخاذ مواقف تهم أمتنا العربية والإسلامية وفي المقدمة من الشقيقة سوريا، من خلال مساندة سوريا من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي استهدفت سوريا، كما مساندة الدولة السورية بملف إعادة النازحين السوريين من دول جوار سوريا إلى مناطقهم التي حررتها الدولة السورية من الإرهابيين”.

كما حيا الخير “الشعب الفلسطيني الذي يناضل ويقدم التضحيات والشهداء يوميا في دفاعه عن الأرض و المقدسات الإسلامية والمسيحية بمواجهة العدو الصهيوني الذي يدنس المقدسات، والذي لن يردعه إلا المقاومين القابضين على الزناد الذين هزموا العدو بالأمس في غزة بمعركة ثأر الأحرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام