كمال الخير دان العدوان على اليمن: رد “أنصار الله” سيزلزل قوى العدوان

دان رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير في بيان له يوم الأحد “العدوان الإجرامي المزدوج الأميركي البريطاني على العاصمة اليمنية الأبية صنعاء والذي استهدف حيا سكنيا مدنيا”، واكد انه “شكل اعتداء جباناً وغادراً وجريمةً ضد الإنسانية”.

وقال الخير “نحن على ثقة تامّة بأن الإخوة في حركة أنصار الله سوف يقومون بالرد المناسب على هذا الاعتداء السافر وردهم سيزلزل قوى العدوان”، واضاف ان “أبناء اليمن هم أهل الحق ولا يمكن للباطل أن ينتصر في هذه المعركة التي يساند فيها اليمنيون الشرفاء أهل فلسطين المظلومين الذين يتعرضون لأبشع أنواع المجازر و الجرائم الوحشية”.

وأكد الخير “الوقوف الى جانب أخوتنا اليمنيين الأبطال بكل ما نملك ونطلب من الله عز وجل ان يسدد رميهم وينصرهم على أعداء الأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام