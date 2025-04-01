كمال الخير دان العدوان على الضاحية: لإقالة وزير الخارجية اللبناني

أكد رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير في بيان له يوم الثلاثاء أن “العدوان الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت، يستدعي موقفاً حازماً من الدولة اللبنانية لوقف الإعتداءات كافة”.

وانتقد الخير “صمت وزير الخارجية اللبناني عن ادانة العدوان الصهيوني المتكرر، وهو الذي يمثل رأس الدبلوماسية في لبنان”، مشددا على أنه “من الواجب أن يتحرك رئيسا الجمهورية والحكومة بهذا الملف لإقالته”.

واعتبر الخير أن “المعادلات التي يحاول تغييرها العدو بالضغط على بيئة المقاومة لن يستطيع نيلها لا بالعدوان ولا بغيره لأن جمهور المقاومة متمسك بالمبادئ والقيم الوطنية التي لن يتزحزح عنها مهما بلغت الضغوطات، والتجارب أثبتت أن المقاومة جاهزة و حاضرة بكل إمكاناتها للدفاع عن الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام