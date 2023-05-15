النائب إيهاب حمادة: الاستحقاق الرئاسي مفتاح لمسار جديد في لبنان

أكّد عضو كتلة” الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أنّ” الاستحقاق الرئاسي يشكِّل مفتاحًا لمسار جديد في لبنان هو مسار النهوض واستعادة العافية”.

وقال خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في دارة السيد حيدر عثمان في بعلبك مع علماء وفاعليات سياسية ونقابية واجتماعية وثقافية: ” بعد إنجاز هذا الاستحقاق تنتظم المؤسسات وتتشكل حكومة تضع الخطط والبرامج التي تؤدي إلى الخروج من الأزمة التي تعصف بهذا البلد”.

ورأى انه” في ظل التغيرات والتبدلات على مستوى المنطقة، نستطيع الذهاب إلى خيارات في الاستثمار والإعمار والبناء والنهوض، واللبناني يمتلك القدرة على استعادة واقعه في وقت سريع”.

وفي معرض الحديث عن حرب غزة الأخيرة، لفت حمادة إلى أن” الهدف الاسرائيلي من الإستفراد بحركة “الجهاد” هو تمزيق الحالة الجديدة التي نشأت وهي وحدة الساحات، ومحاولة استعادة قوة الردع المتآكل عنده”.

واعتبر أن “هذه الحرب ليست مفصولة البتة عن القرار الأميركي خصوصًا في ظل التغيرات والتبدلات التي تشهدها المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام