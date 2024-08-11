النائب إيهاب حمادة: العدو سيدفع ثمن حماقته

شيع “حزب الله” وجماهير المقاومة الإسلامية في مدينة الهرمل الفقيد المجاهد بمراسم خاصة أقيمت في ملعب نادي التضامن الرياضي في الهرمل، أدت خلالها ثلة من المجاهدين التحية وقسم الوفاء والبيعة على وقع موسيقى كشافة الإمام المهدي التي عزفت لحن الحزن ونشيد “حزب الله”.

حضر المراسم عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة الذي شدد في كلمة على أن “الرد آت على جريمة اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر وكذلك اغتيال الشهيد اسماعيل هنية، وأن العدو الصهيوني سيدفع ثمن حماقته، ولا يظنن احد أنه في موقع من يحقق انتصارات بل في موقع من سيبكي أخيرا”.

وأشار إلى أن “الرد تحكمه جملة امور أهمها الحكمة والعقل والتخطيط الاستراتيجي الذي من خلاله نقيم وزنا لردعنا ونعلم العدو ان لا يجتاز حدودنا، ويحسب الف حساب للمواجهة”.

بعد ذلك أم السيد محمد الحسيني الصلاة على الجثمان الذي ووري في ثرى جبانة الهرمل إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام