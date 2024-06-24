النائب إيهاب حمادة: المقاومة تنتج الأسلحة المتطورة وليست بحاجة للمطار لإيصال سلاحنا

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور إيهاب حمادة أن “المقاومة ليست بحاجة للمطار لإيصال سلاحنا، ومن يظن أن أسلحتنا مستوردة فهو واهم، وللعدو والصديق نقول إن مقاومتنا هي التي تنتج هذه الأسلحة المتطورة وقد أحدثت انتصارا علميا وتكنولوجيا مبهرا”.

ورأى خلال لقاء سياسي نظمه “حزب الله” في بلدة الأنصار أن “الإسرائيلي لا يحتاج إلى ذريعة مثل كذبة المطار كي يمارس عدوانيته، ما يردعه هو قوة المقاومة، ولأنه يعلم بأن المقاومة سترد للعدو بدل الصاع صاعين”.

وقال: “لا يشعر أحد بالخوف والتهويل، لدينا مطار ولديهم مطار، وسنستهدف مواقع أكثر حساسية من المطارات، بالصورة والرقم والإحداثيات، فلا للإستهداف الذي يمرر خلال الإعلام، ومن الواضح لكل لبناني أن هذا كذب، ولا يخشى أحد من توسيع الدائرة، إذا كان الإسرائيلي لديه خطة لإعلان الحرب على لبنان فلا يحتاج ذريعة، ولا يأخذكم الكلام الى أي مكان، فالمقاومة مقتدرة، جاهزة، وستسقط كل الأكاذيب، ودعوة السفراء لزيارة المطار هي لنلكشف زيف هذه الكذبة”.

ورأى أن “الأميركي يردع الاسرائيلي ليس حبا بلبنان بل خوفا على اسرائيل، والذي يردع وسيردع الكيان الصهيوني هو المقاومة، ولم ير هذا الكيان إلا بعضا من بأسنا، وبأسنا هو تغيير خارطة المنطقة من خلال الهدهد للكشف عن مناطق أمنية وتحديد إحداثياتها، لا يعرفها الإسرائيلي، والألف تعني الياء عند المقاومة”.

وختم حمادة: “هوكستاين حمل كلاما واضحا، أن لا وقف لإطلاق النار في شمال فلسطين المحتلة قبل وقف إطلاق النار في غزة، ومفتاح إطلاق النار في غزة يأتي من الشمال، ولا مكان للتهويل، ورهانات الاسرائيلي خاسرة، فطوفان الأقصى قلب الطاولة على مشروع تصفية القضية الفلسطينية ونجح نجاحا غير مسبوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام