خريس: مستمرون بدعم فرنجية لرئاسة الجمهورية

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير”النائب علي خريس على “الوحدة الوطنية والعيش الواحد فمن دونهما لا يمكن بناء وطن ومؤسسات”.

واكد خريس الاحد “استمرار دعم سليمان فرنجية بانتخابات رئاسة الجمهورية”، وقال “كأن هناك من ينتظر تعليمات خارجية، لكن نحن نؤكد ان الاتفاقات التي حصلت امر مهم جدا وعودة العلاقات ما بين السعودية وايران وتأخذنا الى مرحلة جديدة يسودها الهدوء والخير”.

وتابع خريس “لكن علينا كلبنانيين ان لا ننتظر الحلول من الخارج لان دور لبنان يمكن ان يطول”، واضاف “علينا ان نحرص على وضع بلدنا وشعبنا الذي يعاني ازمات حقيقية، ويجب التوجه الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام