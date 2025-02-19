خريس: شهدنا عزيمة أبناء الجنوب بالعودة الى قراهم ولن نقبل ببقاء الاحتلال الاسرائيلي

أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس أن “اسرائيل لم تنسحب نهائياً من أرضنا وهناك مناطق لا زالت ترزح تحت وطأة الاحتلال”، ولفت الى ان “أي دولة تستباح أرضها اذا لم يحل الأمر بالطريقة الديبلوماسية فالمقاومة يجب أن تكون جاهزة”.

وقال خريس في حديث له الثلاثاء “نحن لن نقبل أن يبقى هذا العدو ولو في شبر من أرضنا ونعتبره احتلالا واضحاً وصريحا”، ودعا الى “الوحدة الوطنية اللبنانية من أجل مواجهة الغطرسة الاسرائيلية وجميع الأخطار”.

واضاف خريس “يريدون منا ان نستسلم للامر الواقع ولإرادة العدو الإسرائيلي ونخضع للإرادة الدولية ولكننا لن نرضخ ولن نقبل بذلك”، وتابع “ما حصل في الفترة الأخيرة من تدمير وتفجير في القرى الأمامية كان يهدف الى منع أهلنا من العودة الى منازلهم ولكننا شهدنا اليوم بأم العين عزيمة الاهالي الذين يريدون البقاء في أرضهم ولو نصبوا خيمة فوق الدمار ونحن نفخر بهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام