خريس من صور: العدو لا يلتزم بالقرارات الدولية ولن نتخلى عن حقنا في الدفاع عن أرضنا

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس أن “العدو الإسرائيلي لطالما اعتدى على المدنيين ولم يلتزم بالقرارات الدولية خاصة القرار 1701″، وتابع أن “ما حدث اليوم على مساحة الجنوب هو برسم الدولة اللبنانية وكل من رعى اتفاق وقف اطلاق النار”.

كلام خريس جاء مساء يوم الاحد خلال تفقده المكان الذي استُهدف بغارة صهيونية في مدينة صور جنوب لبنان.

ودعا خريس الى “الضغط على هذا العدو من قبل المجتمع الدولي والدولة اللبنانية للإلتزام بالقرار 1701″، وشدد على أن “هذا العدو يتذرع بأتفه الاسباب من أجل أن يشن الغارات”.

وأكد خريس “عدم التخلي كلبنانيين وجنوبيين عن حقنا في أرضنا والدفاع عنها حتى انسحاب العدو من آخر شبر منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام