خريس: نقف خلف الدولة رغم الاعتداءات الاسرائيلية

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس “إننا مع الدولة والشرعية ونقف خلف الجيش رغم الضغوط والاعتداءات على لبنان، كما ان المنطقة تتعرض للعدوان الصهيوني الشرس”.

واضاف خريس في حديث له يوم الاحد ان “كل لبنان مستهدف والشيعة جزء من البلد ونحن من الأساس مع الدولة وهي من تحمينا، والإمام موسى الصدر هو أول من دعانا لتأييد الجيش والترحيب بدخوله الى الجنوب كونه المصدر الأول لحمايتنا”.

واشار خريس الى انه “في غزة شعب يباد بدون رحمة شعب يدمر ويتعرض للإبادة دون أن يرف جفن للضمير العالمي”، وندد ب”استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وغزة”، وحيا “صمود لبنان وغزة”، ولفت الى ان “لبنان كان وما زال ضد العدوان ويطالب بالاعمار وتطبيق وقف النار وانسحاب الاحتلال من الاراضي المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام