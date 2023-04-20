النائب إيهاب حمادة بحث مع الخطيب وبداح في مشكلة طلاب السنة الأخيرة في جامعات أوكرانيا

التقى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة ومسؤول العلاقات في التعبئة التربوي الدكتور يوسف البسام المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب والمستشار القانوني لوزارة التربية القاضي سميح بداح.

وأفاد المكتب الإعلامي لحمادة في بيان، أن “اللقاء عرض مشكلة طلاب السنة الأخيرة في جامعات أوكرانيا لجهة معادلات الشهادات في لبنان، في ظل عدم تمكنهم ‏من إجراء الامتحانات النهائية حضوريا بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة والحرب الأوكرانية – الروسية”.

وأشار إلى أن “المعنيين وعدوا بمتابعة الموضوع مع السفارة الأوكرانية ولجنة المعادلات ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي ليبنى على الأمر مقتضاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام