مقتل 46 مدنيا على الأقل إثر هجوم لقاطعي طرق مسلحين في نيجيريا

قُتل 46 مدنيا على الأقل إثر هجوم لقاطعي طرق ​مسلحين​ في ولاية بنويه وسط ​نيجيريا​، بحسب ما ذكره رئيس منطقة الحكومة المحلية في أوتوكبو، باكو إيجي”.

وأوضح أن “عشرات السكان المدنيين أُصيبوا، فيما فر آخرون من منازلهم أثناء الهجوم الذي وقع بين يومي الثلاثاء والأربعاء في قرية أوموجيدي في الولاية”. وأشار الى أن “المهاجمون اقتحموا القرية، وأطلقوا النار بشكل عشوائي على كل شيء، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا”.

ومن جانبه، وصف المستشار الأمني لحاكم الولاية، بول هيمبا، الحادث بـ”المأسوي والمؤلم للغاية”.

يشار إلى أن الهجمات المسلحة شكلت تهديدا أمنيا رئيسيا في المناطق الشمالية والوسطى في نيجيريا، ما أدى إلى سقوط ضحايا وعمليات اختطاف في الأشهر الأخيرة.

المصدر: مواقع