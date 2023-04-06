دراسة: المشي 8 آلاف خطوة 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة أن المشي 8 آلاف خطوة فقط ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

وبحسب صحيفة صن البريطانية، وجد علماء يابانيون أن قدراً متواضعاً من التمارين كاف لتقليل نسب الخطر بشكل كبير، حيث تتبع الباحثون خطوات 3330 بالغاً على مدار أسبوع لمعرفة كيف أثر ذلك على صحتهم على المدى الطويل، ووجدوا أن أولئك الذين حققوا هدف الثمانية آلاف خطوة يومياً في ثلاثة أيام أو أكثر كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 16 بالمئة.

ووجد الباحثون أيضاً أن أولئك الذين ساروا 8 آلاف خطوة أو أكثر ليوم أو يومين في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14.9 بالمئة خلال فترة 10 سنوات من أولئك الذين لم يصلوا أبداً إلى هذا الحد.

ويجمع الخبراء على أهمية المشي وفوائده الصحية العظيمة، إلا أنه كانت هناك خلافات حول عدد الخطوات التي يجب أن ننجزها يومياً لجني تلك الفوائد.

وكانت دراسة سابقة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أظهرت أن 11 دقيقة فقط في اليوم من النشاط البدني معتدل الشدة، مثل المشي السريع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

المصدر: مواقع