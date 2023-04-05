الخط الساخن| حزب الله بقاعاً: في شهر الخير كل الخير لأهلنا الصامدين

في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان “حزب الله بقاعا: في شهر الخير كل الخير لاهلنا الصامدين” تحدث ثائر زغيب مسؤول العلاقات في القسم الاجتماعي البقاع عن تراكم الازمة في البقاع ضغطا حياتيا انعكس على الناس مما دفع بحزب الله للتصدي في كل القطاعات لمساندة اهله.

في رسالة للزميلة ديما جمعة اطلعت على ابرز التقديمات الاجتماعية لحزب الله في البقاع

واستمرت جولة الزميلة ديما للاطلاع على تقديمات منوعة في البقاع

كيف انطلقت مائدة الامام زين العابدين في البقاع وكيف تطور المشروع ليشمل الاف المتطوعين

كيف ساهمت بطاقة السجاد في تقديم العون لاهلنا في البقاع من خلال 94 الف بطاقة

ماذا يقدم حزب الله من تقديمات صحية ضمن مستشفيات البقاع والتي تصل الى 10 مليار شهريا



المصدر: قناة المنار