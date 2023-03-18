السيد أمين السيد: علينا العمل بمواجهة الأعداء لمنعهم من التأثير على أجيالنا وشبابنا

حيا رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد “المؤسسات والأهل والأسر وشهداء المقاومة الذين صنعوا بيئة مريحة أدت إلى هروب أطفالنا من مراكز الفساد إلى مراكز الخير المتمثلة بالقرآن الكريم”.

وقال السيد امين السيد خلال رعايته للاحتفال الذي نظمته جمعية “أجيال النور” في مقام السيدة خولة(ع) في بعلبك لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة على تأسيسها “هذا العمل بالغ الأهمية ولا يقل أهمية عن العمل العسكري، فلا نستطيع أن نعمل كلنا في المجال العسكري أو الأمني، إنما علينا أن نعمل كلنا بالموقف في مواجهة الأعداء وأن نعمل من أجل منعهم من التأثير على أجيالنا وشبابنا وبناتنا وهذه مهمة الجميع في كل مكان”.

وأكد السيد امين السيد أن “مشهد حفظة القرآن الذي رأيناه اليوم هو إنتصار على الأعداء لأنهم فشلوا في إمكانية التأثير على أجيالنا بالفساد، فبدل أن تلوذ أجيالنا بمراكز الفساد تلوذ أجيالنا بالقرآن الكريم وهذا إنتصار عظيم ولا يستهان به”، وتابع “ما نشاهده هنا عظيم عند الله لأن هذا هو إنتصار كبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام