السيد أمين السيد: الانتصار على العدو سينتج تداعيات كبرى على مستوى الأجيال المقبلة

رأى رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” السيد إبراهيم أمين السيد، أن “الانتصار الكبير على العدو الصهيوني الذي سينتج تداعيات كبرى على مستوى الأجيال القادمة على المستوى الثقافي والإيماني والروحي والسياسي والجهادي هو هذا الشعب وهذه المقاومة بكل مواقعها في العالم”.

وأضاف خلال المجلس العاشورائي المركزي الحاشد في مقام السيدة خولة في بعلبك: “العالم مذهول اليوم، أمام ما يشهده من صور ومشاهد، وكيف أن الجنودا لمدججين بكل أنواع الدعم والأدوات والمعدات والأسلحة، وبدعم عالمي، يواجههم مجموعة من الشباب الفلسطينيين يحملون الإيمان والسلاح، ويتحملون كل هذا الدمار والخسائر والطيران والقصف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام