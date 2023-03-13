الرئيس الصيني يعتزم زيارة موسكو الأسبوع المقبل

صرحت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يعتزم زيارة موسكو، في الأسبوع المقبل.

وذكرت المصادر للوكالة، بأن “شي جين بينغ يعتزم لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الزيارة. ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى حتى الآن”.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب، وانغ يي، عبرا عن الحاجة لاستئناف الاتصالات بين البلدين، بما في ذلك وعلى أعلى مستوى، بعد توقف بسبب قيود وباء “كوفيد 19”.

وفي المرحلة الراهنة، تكتسب العلاقة الاستراتيجية بين موسكو وبكين أهمية قصوى، في ظل ضغوطات الغرب الجماعي على كلا البلدين.

إلى ذلك، هدد الاتحاد الأوروبي، يوم 3 آذار/مارس الحالي، بفرض عقوبات إذا زودت الصين روسيا بالأسلحة والذخائر.

المصدر: وكالة سبوتنيك