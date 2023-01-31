أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 27-01-2023

الأخبار

“إسرائيل” بمواجهة إيران: البدائل الصعبة

سلامة يريد لجم الدولار… بالكرباج!

أميركا لا تزال تعطل جرّ الغاز والكهرباء: شروط مفتوحة للبنك الدولي

خليفة دوروثي شيا: سفيرة حرب عملت مع “إسرائيل” وتعرف لبنان

النهار

كل المواجهات السياسية عالقة وموجة إضرابات

المنخفض الجوي يشتد اليوم والثلج على 1300 متر

اللواء

.. وأخيراً السلطة تلاحق المضاربين: لجم الدولار بقبضة الأمن!

تبريد على جبهة القضاء.. وعون تحقق بأموال 5 مصارف.. والرئاسة تنتظر مطابخ الخارج

الجمهورية

إجتماع باريس لن يختار الرئيس

خلف “فوق الشجرة”: لن أنزل

مواقف باسيل “دلال” أم هدم الجسور؟

الديار

الإجراءات القضائيّة ــ الأمنيّة لوقف عمليّات المضاربة «إبرة مورفين»… والعبرة بالتنفيذ

باسيل يستدرج العروض الخارجيّة… وباريس تواجه مُجدّداً «فيتو» سعودياً على الحريري!

الانقسام في «الجسم» القضائي يتعمّق… إضراب عام في 8 شباط… والعام الدراسي مُهدّد

البناء

إيران قررت الرد على العملية الاسرائيلية في أصفهان

مالي: متمسكون بالتفاوض.. ومصرف لبنان يفشل بوضع خطة ضبط لسعر الصرف

القضاء يملأ الفراغ جواباً على مبادرات جنبلاط وباسيل… والثنائي لا يقبل مقارنة معوض بـ فرنجية

الأسرار

البناء

– قال مرجع حقوقي إن الذين يقولون بأن المطلوب ترك المحقق العدلي المكفوفة يده يفعل ما يشاء، وإن البتّ بما يصل إليه منوط بالمجلس العدلي يتجاهلون أنهم يطلبون تأجيل المسار القضائي الى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى صدور مرسوم تشكيل المجلس العدلي من حكومة كاملة الصلاحيات

– قالت مصادر خليجية إن ما يجري على مسار الاتصالات الأميركية الإيرانية نحو العودة إلى التفاوض يفسّر التحرش الإسرائيلي عشية وصول وزير الخارجية الأميركية الى المنطقة، بعدما تأكد أن العملية التي استهدفت أصفهان أقرب للاستعراض الإعلامي منها للعمل العسكري رغم إصرار إيران على الرد

اللواء

– سافر رئيس جهاز استخبارات في دولة عربية من مطار بيروت إلى عاصمة عربية أخرى ذات وزن وتأثير في المنطقة

– استمع أصدقاء إلى وزير خدماتي في أحد المقاهي وهو يعدّد مآخذه على ما يحصل في قطاعه، رامياً مسؤولية التعثر والإضراب إلى عوامل خارجيه

– يشكو مواطنون من استنسابية في توزيع التغذية بالتيار بين أقضية في الجبل وأحياء في بيروت!

الجمهورية

– تستعد شخصية سياسية وحزبية لزيارة مهمة لا علاقة لها بالاستحقاقات المطروحة وقد أبلغ من يجب إبلاغه بعدم بناء أي – رهان عليها

– أبدى دبلوماسي اشمئزازه من عدم تقديم الحكومات المتتالية بعد ١٧ تشرين أرقاما مالية واضحة الى المجلس النيابي حتى الآن

– يعاني أهالي المتن منذ أسابيع أزمة مياه حادة ولا مبالاة الجهة المعنية المسؤولة في أداء واجباتها على رغم زيادة التعرفة.

المصدر: صحف