عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الجمعة 4-4-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 4-4-2025.

عناوين الصحف:

الأخبار

– قضية سلامة والإصلاحات المالية: السلطة تحمي النموذج بإدارة جديدة

– خضوعًا لإملاءات صندوق النقد الدولي: الحكومة “تعالج” المصارف وتؤجّل الخسائر

– الكتل النيابية لا ترغب في التمديد البلدي: اقتراح اللوائح المقفلة قيْد الدّرس

– طموح القوات لتحجيم العونيين قد يطيح بالمقاعد المسيحية: انتخابات بيروت و”بعبع” المناصفة

البناء

– تفاهم رئاسيّ لرفض الضغط الأميركي للتفاوض وتقديم “السلاح” على الانسحاب

– الاحتلال يصعد في سورية ويرسم خطًا أحمر أمام تركيا عند إدلب وريف حلب

– تخبّط واهتزاز في الأسواق العالمية وتراجع البورصات والدولار مع رسوم ترامب

اللواء

– لبنان في المرمى الأميركي: ضغوط جمركية واقتراحات لا تخدم الاستقرار اللبناني

– عون لاستعادة هيبة قوى الأمن واحترام القانون.. والراعي: التطبيع ليس وقته

– الاستشارات الاقتصادية المفيدة

الديار

– تهويل يسبق زيارة أورتاغوس.. فهل تصمد “اللاءات” اللبنانية؟

– باريس تخشى الفوضى وتحاول تخفيف الضغوط الأميركية

– رهان على “تدوير الزوايا” وعدم حشر لبنان بمهلٍ زمنية؟

الجمهورية

– لبنان يُبلغ موقفًا موحّدًا لأورتاغوس

– بيروت تحت وطأة انتظارَين

النهار

– لبنان أعدّ موقفًا لتفاهمات محدّدة مع أورتاغوس

– اغتيال مارادونا

أسرار الصحف:

البناء

أكدت مصادر مقربة من مرجع رسمي كبير أن لبنان ثابت على مواقفه التي سوف تتبلغها المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس برفض لجان التفاوض التي يعتبرها نسفاً للقرارات الدولية وأن لبنان يرى بطرح قضية سلاح المقاومة على الطاولة الآن خروجاً عن الاتفاق الذي تم برعاية أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار والذي يضع قضية السلاح في مرحلة لاحقة للتطبيق الكامل لمندرجات القرار 1701 جنوب الليطاني، وبعدما نفذ لبنان كل ما عليه لا تزال «إسرائيل» تواصل انتهاك الاتفاق والقرار بلا توقف وفي تصاعد يهدّد الاستقرار في لبنان. وسوف تسمع أورتاغوس هذا الموقف من رئيس الجمهورية ومن رئيس مجلس النواب الذي قاد المفاوضات على اتفاق وقف إطلاق النار ومن رئيس الحكومة الذي يسعى بعض الذين يتحرّكون بغطاء أميركي إلى استمالته بعيداً عن موقف رئيس الجمهورية.

طلبت مصادر تركية عسكرية وأمنية من حكومة دمشق الجديدة التريث بالبحث في التعاون الدفاعي والعسكري، لأن تركيا لا تريد الدخول في مواجهة مع «إسرائيل» بعدما تبلّغت رسم خط أحمر للتحركات التركية العسكرية في سورية هو خط الانتشار التركي قبل سقوط النظام السابق واعتبار أي تجاوز له تهديداً أمنياً لـ»إسرائيل»، ورفض أي حديث عن معاهدة دفاع تركية سورية جرت الإشارة إليها سابقاً. وتسبّب هذا الموقف التركي بإرباك في دمشق حول كيفيّة التعامل مع التصعيد الإسرائيلي، خصوصاً أن الأتراك باتوا يقولون إنهم يفضلون التنسيق مع واشنطن لرسم تصوّر لكيفيّة تخفيض التصعيد.

النهار

مسؤول أمني سابق لم يتبلّغ موعد استدعائه للتحقيق أمام القاضي بيطار بذريعة وجوده خارج البلاد وهو أمر لم يتم تأكيده.

نائب بيروتي لا يزال يتحدّث أمام زواره مرجّحاً تأجيل الانتخابات البلدية لأسباب كثيرة لا تتعلّق بالعاصمة وحدها.

رصدت جهات عدة وجوه وأسماء الحاضرين في المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية “كلنا إرادة” للوقوف على الربط في ما بينها وبالتالي قياس المصالح التي تجمع هؤلاء لتتبع حركتهم وتغريداتهم ومواقفهم.

تُشكّك أوساط مصرفية في كمية القروض الممنوحة من إحدى الجهات قياساً على حجم الترويج الإعلامي المعطى لها، خصوصاً إنّ تقديم الطلبات عبر الموقع الالكتروني غالباً ما يواجه عقبات تقنية تحول دون إتمامها ولا طريقة اخرى للقيام بهذا الأمر.

يقول مصدر سياسي معني بالانتخابات البلدية إنّ ما يُحكى عن اتفاقات حاسمة في أكثر من مدينة وبلدة ليس صحيحاً، وإنّ مفاجآت قد تظهر إلى العلن في اليومين المقبلين.

الجمهورية

وصف مرجع سياسي الحملة التي استهدفت مرجعاً كبيراً بالظالمة، ومساً بموقعه ودوره من قِبل مجموعة مأجورين مسخّرين فقط للتخريب.

قالت شخصية كنسية إنّ الكرسي الرسولي يضع لبنان في أولويات اهتماماته، ويراهن على مراعاة اللبنانيِّين لمصلحة بلدهم والنأي به عن المخاطر والحفاظ بالدرجة الاولى على العيش الواحد في ما بينهم.

قال سفير دولة كبرى إنّه إلى حدّ الآن، لا يشعر بأنّ حرباً ستُشن على إيران، لأنّ الجميع يدرك مخاطرها على المستويَين الإقليمي والدولي، فيما لا يستبعد احتمال لجوء “إسرائيل” إلى تصعيد على جبهة لبنان.

اللواء

أُبلغ لبنانيون في عواصم صناعية ومالية أصابتها إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية أنهم باتوا معرَّضين كسواهم لخسارة وظائفهم.

نصحت جهات مسيحية بدراسة متأنية لخطابها في هذه المرحلة في مواجهة أول الاستحقاقات الممثلة بالانتخابات البلدية في المدن المختلطة.

المصدر: الصحف اللبنانية