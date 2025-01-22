عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني/يناير 2025

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– تحضيرات للعودة صباح الأحد: أهالي القرى الحدودية لن ينتظروا إذن العدو

– كيف يتعامل اللاعبون الكبار مع معركة تأليف الحكومة؟

– جنين هدفًا لعملية «طويلة الأمد»: “إسرائيل” تنقل عدوانها إلى الضفة

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– المرحلة الثانية غير مضمونة: “إسرائيل” نحو تجديد «المعركة بين الحروب»؟

البناء

– سلام يلتقي عون لمناقشة التصورات الحكومية… والعقد عند من يدّعون أبوة التسمية

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اللواء

– جهود متقدمة لإصدار مراسيم التأليف بـ«معايير دستورية ونيابية»

– سلام يميل إلى حكومة الـ24 .. ووزير الخارجية السعودي يؤكد زيارته إلى لبنان

– استقالة مدويّة لهاليفي وفنكلمان تهزّ الجيش “الإسرائيلي” ودولته

الديار

– سلام متمسك بصلاحياته: لست «ليبان بوست»… عقبات أمام التأليف؟

– التعيينات الأمنية على نار حامية… هل تبدأ المداورة من المراكز الهامة؟

– ماكرون لفريقه: مؤتمر لإعادة الاعمار في بيروت بحضور دولي

الجمهورية

– عون: لحكومة تمثل الجميع… مطالب كتل تؤخّر التأليف

– زيارة إيرانية للراعي: رسالة وتطمينات وسجادة بقطب مخفية

– تفاؤل بحلّ قضية الودائع: على أي أسس؟!

النهار

– سلام يبّدد التشكيك: لست صندوق بريد

– صندوق النقد: قروض لبنان بشروط “أقسى”

– واشنطن وباريس: “دعم وتحقق” لمساعدة عون وسالم

الاسرار

البناء

خفايا

تتناقل مصادر سياسية كلامًا منسوبًا إلى مقربين من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ينفي فيه ما يروج له قادة تنظيم متهم بالتصرّف بالأموال المخصصة للانتخابات النيابية لمجموعات التغيير بطرق تحقق فيها الجهات المموّلة. والتنظيم الذي ينتسب له أحد نواب التغيير يشيع أن الرئيس سلام هو الأب الروحي للتنظيم وأنّه لا يفعل شيئًا دون التشاور مع أركان الحزب. وينسب نواب آخرون للنائب المعني مزاعم قدرته على تعديل تمثيل الكتل في الحكومة ودعوة الكتل التي يتواصل معها وخصوصًا الكتل الصغرى التي لم يتم ذكر تمثيلها في التشكيلات المتداولة للحكومة إلى اعتماده لنقل رغباتها للرئيس المكلّف، وأن هذا النائب يدعو الإعلاميين الذين يتواصل معهم لمراجعته بشأن أي معلومات يريدونها حول خطط رئيس الحكومة وتصوّراته للتشكيلة الحكومية. وتقول المصادر إن التسريبات الإعلامية التي يشكو منها الرئيس المكلف هي من صناعة مَن يزعمون أنهم حزبه لإرضاء من وعدوهم كتلًا وأفرادًا بحقائب في الحكومة العتيدة.

كواليس

يؤكد مصدر دبلوماسي أن كتلة نيابية لم تكن ترغب بانتخاب العماد جوزف عون أو تسمية الرئيس سلام بداعي عدم المعرفة واضطرّت للسير بهما بطلب خارجيّ سألت جهة إقليمية فاعلة وجهة دولية مؤثرة عما إذا كان يمكنها ربط مشاركتها في الحكومة بعدم منح وزارة المالية لوزير يقوم ثنائي حركة أمل وحزب الله بتسميته وجاء الجواب سلبيًا، محذرًا من إعاقة إقلاع عهد رئيس الجمهورية وعرقلة تشكيل حكومة الرئيس المكلف.

اللواء

لغز

تتعرض شخصية مالية إلى حملة على مواقع التواصل وبعض الإعلام الإلكتروني، بهدف التأثير سلبًا، لجهة منعها من إسناد حقيبة وزارية إليها..

غمز

تتولى العشائر عند الحدود الشرقية دور الحراسة إلى جانب قوى شرعية، وقوى حزبية..

همس

تبلَّغ لبنان بصورة شبه رسمية أن قانون قيصر السوري، لن يشمل إمدادات النفط والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا..

الجمهورية

– يؤكّد مرجع مسؤول أنه سيستند إلى نص اتفاق الطائف في بند حسّاس عندما يحين موعد صياغته، “ومن لا يريد اتفاق الطائف فليخبرني”.

– أبدى مرجع سياسي مرونة حيال التوافق على اسم وزير لحقيبة محسوم لجهة محدّدة، على عكس ما تمّ تسريبه بفرض اسم معيّن لها.

– نفى حزب بارز أن يكون مصمّمًا على المطالبة بوزارة مثيرة للجدل وعجز كثيرون على تحقيق أي إنجاز فيها على مدى سنوات وسنوات.

المصدر: صحف