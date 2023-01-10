وفد من حزب الله يزور كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس مهنئاً بالأعياد

زار وفدٌ من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كشيشيان في انطلياس مهنئاً بعيدِ الميلادِ المجيد ورأسِ السنةِ الميلادية. الوفدُ الذي ضمَ ايضاً النائبَ أمين شري ومسؤولَ الملفِ المسيحي في حزب الل محمد الخنسا بحثَ مع كشيشيان الأوضاعَ العامةَ وسطَ التاكيدِ على ضرورةِ الاسراعِ في انجازِ الاستحقاقاتِ الدستوريةِ لاسيما انتخابِ رئيسِ جمهويةٍ بأسرعِ وقتٍ ممكن مؤكدينَ على الحوارِ الإيجابي بين اللبنانيين.

وثمنَ كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس دورَ حزبِ الله في حربِه ضدَ الارهابِ في الجرود وفي سوريا، مؤكداً أنَ الشعبَ الارمنيَ يتلاقى مع الحزبِ في تمسكِه بالمقاومةِ ورفضِ الظلم.

المصدر: قناة المنار