وفد من حزب الله يزور كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس مهنئاً بالأعياد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 10 2023 - 16:54

وفد من حزب الله يزور كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس مهنئاً بالأعياد

منذ 19 mins 10 January، 2023
اخبار - مقدمة النشرة
لبنان

زار وفدٌ من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد  كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كشيشيان في انطلياس مهنئاً بعيدِ الميلادِ المجيد ورأسِ السنةِ الميلادية. الوفدُ الذي ضمَ ايضاً النائبَ أمين شري ومسؤولَ الملفِ المسيحي في حزب الل محمد الخنسا بحثَ مع كشيشيان  الأوضاعَ العامةَ وسطَ التاكيدِ على ضرورةِ الاسراعِ في انجازِ الاستحقاقاتِ الدستوريةِ لاسيما انتخابِ رئيسِ جمهويةٍ بأسرعِ وقتٍ ممكن مؤكدينَ على الحوارِ الإيجابي بين اللبنانيين.
وثمنَ كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس دورَ حزبِ الله في حربِه ضدَ الارهابِ في الجرود وفي سوريا، مؤكداً أنَ الشعبَ الارمنيَ يتلاقى مع الحزبِ في تمسكِه بالمقاومةِ ورفضِ الظلم.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة