عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023

العناوين

الأخبار

– «صيرفة» سلامة: السحر الأسود

ـ التحقيقات الأوروبية: سلامة يريد ضمانات بعدم توقيفه

– لقاء باريس غير مؤكد: الرياض تعطّل المساعي الفرنسية – القطرية

البناء

– البرازيل تستعيد قصورها الرسمية من جماعة الانقلاب… وواشنطن تؤيد الشرعية الدستورية

ـ مصادر روسية: التحوّلات في الميدان لصالح روسيا… والإمداد الغربي لأوكرانيا معنويات

– بري وميقاتي للتريث في الدعوة لجلستين نيابية وحكومية… لإنضاج التشاور طلباً للتوافق

الجمهورية

– لبنان معطّل رئاسياً ومربك حكومياً ومتوتر سياسياً ومهدّد صحياً.. والعين على باريس

النهار

– انجاز الاجراءات للاستجوابات الأوروبية على مراحل

اللواء

– جلسات الرئاسة تدخل متاهة الضغوط بين الداخل والخارج

– ميقاتي يربط السلفة بالجلسة وبلبلة المركزي تُلهب الأسعار والعام الدراسي في مهب الدولار

الديار

– اللقاء «الرباعي» في باريس يترنح بغياب الحماسة السعوديّة وأولويّات واشنطن!

– إصرار ميقاتي بدعم من بري لعقد جلسة حكوميّة… وحزب الله يُحاول إيجاد المخارج

– «التيار» يُلوّح بورقة التسمية رئاسياً اليوم… تأجيل التحقيقات الأوروبيّة أسبوعاً

الأسرار

الجمهورية

– ألغى رئيس حزب سلسلة مواعيد كانت مقررة على مستوى الهيئات والكوادر الحزبية بعد موجة من الاستقالات في بعض المناطق.

– وردت تقارير إلى وزارتي الصحة والاقتصاد تشكو من سياسة شركات المعدات والأكسسوارات الطبية التي تزيد كثيراً من أعباء الفاتورة الإستشفائية.

اللواء

– عاد الفتور يطغي على علاقة مستجدة بين مرجعية روحية وكتلتين من لون واحد، بعد محاولات لم يُكتب لها النجاح بإحداث خرق.

– يعتبر مقربون من حزب بارز أن نغمة “بناء الدولة” تعني أمراً واحداً دفعه إلى صدام مرفوض مع جهة حليفة من “لحمه ودمه”

– تقتصر لقاءات نواب من كتل حليفة ومتخاصمة في المناسبات الاجتماعية على المجاملات، ولا تتطرق إلى أي شأن مشترك أو سياسي!

البناء

– تساءل مصدر حقوقي عن سر النخوة السيادية لدى مؤيدي المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتحقيق الدولي في انفجار المرفأ لمجرد وصول وفد قضائي أوروبي للتحقيق في جرائم مالية محورها مصرف لبنان، رغم أن الملف شراكة مصرفية لبنانية أوروبية وأن التحقيق سيكون شراكة.

الأخبار

– بعد القضاة، تتزايد أعداد موظفي القطاع العام الذين يطلبون إجازاتٍ من دون راتب لستة أشهر، أو وضعهم في الاستيداع لمدة عام، تُجدّد مرتين متتاليتين. وبحسب المعلومات، فإن مجلس الخدمة المدنية يوافق في معظم الأحيان على الطلبات باعتباره الجهة المخوّلة بذلك، علماً أن معظم هؤلاء يتّجهون للعمل مع شركات أجنبية بحثاً عن مداخيل بالدولار الفريش، إما “أونلاين” أو في فروعها في لبنان. فيما أصبح معظم موظفي وزارة المالية الذين وضعوا أنفسهم في الاستيداع خارج البلد.

– يتردد أن الوفود القضائية الأوروبية التي تصل الى لبنان للتحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال ستعمد إلى التواصل مع نقابة المحامين في بيروت للحصول على موعدٍ مع نقيب المحامين ناضر كسبار وعدد من أعضاء مجلس النقابة، من دون أن يعرف المتابعون ما هي الطلبات التي سيلقيها هؤلاء على مسامع النقابة.

– كان الملف الرئاسي موضع بحث بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ومسؤولي الفاتيكان على هامش مشاركته في جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر. الملف نفسه حمله الراعي إلى لندن في زيارته الرعوية والرسمية للعاصمة البريطانية، حيث عقد لقاءات عدة لوحظ مشاركة النائب إبراهيم كنعان في عدد منها إضافة الى أكثر من لقاء منفرد بين الراعي وكنعان.

المصدر: صحف