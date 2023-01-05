عناوين وأسرار الصحف ليوم الخميس 05-01- 2023

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الأخبار

فوضى التجميل الطبّي: دكاكين التشويه

قلق غربيّ من فوضى أهليّة

نفاد الفيول في المعامل وميقاتي مصرّ على رفض السلفة

البناء

مجلس النواب الأميركي يفشل لأول مرة منذ 100 سنة بانتخاب رئيس… والاحتمالات مفتوحة

حزب الله والتيار متفقان على التمسك بالتفاهم… وأمام تحدي إدارة الخلاف الرئاسي

سجال الكهرباء يكبر بين ميقاتي وفياض… والعلية وبستاني على «التوتر العالي»

الديار

هل تنعكس التوافقات التركية السورية المصرية السعودية الاماراتية على الملف الرئاسي؟

هل اتفق جنبلاط وباسيل على المراسيم الجوالة؟… مقاربات رئاسية جديدة اواخر الشهر

الزهراني خارج الخدمة ومطمر الناعمة يهدد ١٠٠ الف مواطن وتوقيفات في الدوائر العقارية

الجمهورية

جهود للحسم الرئاسي في الشهر الجاري

اللواء

الكهرباء تنعى التغذية.. وتكليف البستاني بالتعمية على الإخفاق العوني

مخاوف من خديعة لزيادة التعرفة مجدداً.. ووزراء التيار لتعطيل مراسيم الجلسة الأخيرة

النهار

فراغات حكومية وإدارية تلحق الفراغ الرئاسيّ؟

الأسرار

النهار

تبدي جهات سياسية ونيابية من خلال اطلاعها على الأجواء التربوية، هواجس حقيقية من تعطيل العام الدراسي، الذي يعتبر الأصعب، وهذا لم يحصل حتى في زمن الحروب التي عصفت بالبلد

لم تبد الوزارات المعنية اهتماما كافيا لتكرار اصابات طيارات بالرصاص الطائش في مطار بيروت اذ رغم الخطر والسمعة السيئة فان كلفة اصلاح طائرة واحدة ‏جراء اصابتها برصاصة تفوق المليون ونصف مليون دولار ، كون الامر لا يقتصر على ‏‏”ترقيعة” انما يستوجب ارسال فريق مهندسين من الشركة الام للاشراف على عملية ‏اصلاحها خشية حصول اعطال لاحقا.

الجمهورية

كشف قريبون من مرجع روحي أنّ البعض طلب منه أخيراً تخفيف نبرة مواقفه لكنه لم يتجاوب انسجاماً مع اقتناعاته المبدئية.

قال قطب سياسي إنّ اللقاء الذي جمعه بشخصية سياسية محاطة بخصومات واسعة كان أشبه بـ”أكل الترمس” لا يُسمن ولا يغني عن جوع.

أكّد أحد المسؤولين أنّ سفير دولة كبرى كاد ان يُقسم أمامه بأنّ بلاده لن تقدم على أي مبادرة تجاه لبنان، وانّ الحديث عن مثل هذه المبادرة روّجه لبنانيون.

اللواء

يُحيط غموض بمصير الوعود التي أُعطيت من الخارج لمسؤولين في ما خصَّ تحسين التغذية بالتيار الكهربائي، وما لبثت أن تبخرت!

تعرض وزير ناشط لوعكة صحية، أبعدته عن النشاط العلني، مع حرصه على المتابعة بالتفصيل، لا سيما القضايا الحياتية والمعيشية للمواطن.

باتت خدمات «صيرفة» موزعة بين المركزي والمصارف وجهات خارجية، من دون تحقيق أي منافع للمواطن، الذي يُستخدم كوسيلة لخدمة هذه الأغراض.

البناء

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتموضع العسكري في سورية وإعلان ضمّ الولايات الأوكرانية الأربع في 30 أيلول يعني تعمّد تكرار هذا التاريخ الذي يرمز إلى بدء عملية تايفون لاجتياح موسكو في الحرب العالمية الثانية واعتبار ما يجري امتداداً لها.

قال مصدر أمني إن الذهول والدهشة لدى كبار المعلقين في القنوات الإسرائيلية من إطلالة السيد حسن نصرالله المباشرة يكشف أن الحديث عن تدهور وضعه الصحي لم يكن مجرد حملة إعلامية بل تقارير استخبارية تم تداولها كحقيقة في الغرف المغلقة. وهذا خلل كبير أخطر من مجرد الخيبة الإعلامية.

الأخبار

أصدرت مختلف الأجهزة الأمنية تعاميم حذرت الضباط والعناصر من بيع أسلحة فردية (مسدسات) سبق أن اشتروها بأسعار مقبولة، بعدما سجلت زيادة كبيرة في بيع عناصر أحد الأجهزة لمسدساتهم.

بدأ أحد النواب التواصل مع جهات رسمية في روسيا من بينها نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف للمساهمة في إطلاق سراح لبناني أرمني اعتقلته القوات الأذربيجانية أثناء مشاركته في معارك مقاطعة كره باخ إلى جانب القوات الأرمنية.

المصدر: صحف