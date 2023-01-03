تشاووش أوغلو حول إمكانية لقاء أردوغان والأسد: لنلتق نحن الوزراء ونقيّم الوضع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2023 - 15:42

تشاووش أوغلو حول إمكانية لقاء أردوغان والأسد: لنلتق نحن الوزراء ونقيّم الوضع

منذ 2 ساعة 3 January، 2023
اوغلو
تركيا - عربي وإقليمي

علق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على إمكانية لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، قائلا “لنلتق نحن الوزراء ونقيم الوضع”.

وقال تشاووش أوغلو في تصريح: “بداية فلنلتقِ نحن (وزراء الخارجية) ونقيّم الموضوع، ثم يتم تقييم عقد هذا اللقاء (بين الرئيسين)”.

وعن اللقاء الثلاثي في موسكو (الروسي والسوري والتركي)، قال أوغلو: “لم تقل لنا الولايات المتحدة صراحة لماذا تلتقون مع الجانب السوري باجتماعات ثلاثية مع روسيا. ولكننا نفهم ونعرف بأن الولايات المتحدة هي ضد تطبيع علاقاتنا مع الجانب السوري”.

المصدر: روسيا اليوم

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