الدفاع الروسية تعلن استعادتها لـ 82 أسيرا روسيا لدى قوات كييف

أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنها استعادت 82 أسيرا روسيا، من الأراضي التي تسيطر عليها قوات كييف، على ضوء المفاوضات التي أجرتها مع الجانب الأوكراني.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه سيتم إرسال الأسرى المحررين إلى موسكو، لتلقي العلاج، وإعادة التأهيل الجسدي والنفسي، بعد الضغوط والمخاطر التي تعرضوا لها في الأسر.

ومن جهته، أكد نائب مجلس الدوما شامسيل سارالييف، أن هؤلاء الأبطال، سيحتفلون ببداية العام الجديد، في وطنهم الأم، إلى جانب أسرهم، وأحبائهم.

وأعرب سارالييف، عن شكره لوزارة الدفاع الروسية، لجهودها المضنية، والمنسقة، لاستعادة الأسرى.

المصدر: روسيا اليوم