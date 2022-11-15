“التوحيد الاسلامي” نددت بالقصف الصهيوني على سوريا واستنكرت التفجير في اسطنبول

نددت حركة “التوحيد الإسلامي” في بيان ب”العدوان المستمر على دولنا العربية والإسلامية سيما القصف الصهيوني المتكرر على سوريا ومؤخرا استهداف مطار الشعيرات في حمص”، مستنكرة “التفجير الإرهابي الذي استهدف الآمنين في وسط اسطنبول في تركيا”.

أضاف البيان:” كل المؤشرات تؤكد أن ما يجري في بلادنا مسلسل دموي واحد، وغايته هز الاستقرار والقول بأن مدننا لا تعرف الهدوء والازدهار، فضلا عن محاولة تحقيق مكاسب سياسية من خلال إجراءات عقابية غير مباشرة، يقف وراءها المشروع الصهيو-أميركي، من هنا لا بد من الوحدة والتكامل بين مختلف أقطارنا أمنيا وسياسيا واقتصاديا، للتغلب على كافة التحديات والصعوبات الناتجة عن المؤامرات والمخططات التي يسعى لتحقيقها الاستكبار العالمي بمختلف مسمياته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام