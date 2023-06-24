التوحيد الاسلامي: لقطع كافة العلاقات مع “إسرائيل”

إستنكر الأمين العام لحركة “التوحيد الإسلامي” الشيخ بلال سعيد شعباني في بيان، الجرائم الصهيونية المتمادية على الإسلام والمسلمين في فلسطين، وقال: “لم يكفهم اقتحام ساحات الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين، ولا عمليات القتل والحصار في الداخل الفلسطيني، ليكون العالم أجمع على موعد أمس مع صور مجزرة بشعة بحق القرآن الكريم وتمزيق نسخ منه من قبل قطعان المستوطنين، بعد تدنيسهم مسجد الرباط في جنوب نابلس بالضفة الغربية”.

وإذ حذر من سلسلة اعتداءات على المقدسات في خطة جديدة قديمة لانتهاك الاحتلال للمساجد ودور العبادة، دعا الى “حماية المساجد والدفاع عن بيوت الله، ولإعلان غضبة شعوبنا وأمتنا بعد المساس بكتاب الله، وقطع كافة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل من مختلف الدول العربية والإسلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام