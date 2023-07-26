لقاء بين “الجهاد الاسلامي” و “التوحيد الاسلامي” بحث في آخر المستجدات الفلسطينية

التقى وفد قيادي من حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين، ضم أعضاء المكتب السياسي: نافذ عزام وأحمد المدلل وإحسان عطايا، ومسؤول العلاقات اللبنانية محفوظ منور، وفدا من حركة “التوحيد الاسلامي “في طرابلس، ضم الدكتور معاذ سعيد شعبان، وعضو مجلس الأمناء محمود حرفوش وعلماء من مكتب الدعوة في الحركة.

تناول المجتمعون” آخر المستجدات الفلسطينية، لا سيما التصدي البطولي للاحتلال في جنين والداخل الفلسطيني، ووقوف المقاومة في غزة على أهبة الاستعداد للوقوف إلى جانب ابناء فلسطين ومقاوميها في الضفة المحتلة في التصدي للعدوان الصهيوني”.

وشدد المجتمعون على “أهمية وضرورة تجسيد وحدة ساحات الجهاد والمقاومة في فلسطين ودول الطوق، خلال المعركة المقبلة مع العدو الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام