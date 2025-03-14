حركتا “حماس والجهاد” تؤكدان ضرورة الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة رئيس “المجلس القيادي” محمد درويش يوم الخميس بوفد من حركة “الجهاد الإسلامي” برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخال في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث المجتمعون تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر في ظل الخروقات الإسرائيلية المتكررة، إضافة إلى اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بشأن استئناف المفاوضات.

وأكد المجتمعون على “ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، خاصة الانسحاب من محور فيلادلفيا وفتح المعابر وتطبيق البروتوكول الإنساني لإدخال كافة احتياجات قطاع غزة، مع التشديد على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون قيد أو شرط”.

المصدر: فلسطين اليوم