دير شبيغل عن وثيقة سرية للجيش الألماني: يجب إحداث تغيير جوهري في استراتيجيتنا العسكرية بعد غزو روسيا لأوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2022 - 21:58

دير شبيغل عن وثيقة سرية للجيش الألماني: يجب إحداث تغيير جوهري في استراتيجيتنا العسكرية بعد غزو روسيا لأوكرانيا

منذ 2 ساعة 14 November، 2022
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