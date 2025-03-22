بيان ألماني فرنسي بريطاني: ندعو إلى “العودة الفورية لوقف إطلاق النار” في غزة

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مساء الجمعة إلى العودة لوقف إطلاق النار في غزة، فيما يواصل الجيش “الإسرائيلي” عدوانه وغاراته على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال الوزراء في بيان مشترك إن “استئناف الغارات الإسرائيلية في غزة يمثل خطوة مأساوية إلى الوراء بالنسبة لأهالي غزة”، وأضافوا “إننا نشعر بالفزع إزاء الخسائر في صفوف المدنيين وندعو بشكل عاجل إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار”.

وعبر الوزراء الثلاثة عن صدمتهم إزاء سقوط مدنيين في غزة، داعين جميع الأطراف إلى العودة للمفاوضات لضمان تنفيذ وقف إطلاق نار كامل ودائم بغزة، كما أعربوا عن صدمتهم العميقة إزاء الحادث المميت الذي استهدف مبنى تابعًا للأمم المتحدة في غزة، مطالبين “إسرائيل” بأن تحترم القانون الدولي بالكامل وتسمح بتدفق المساعدات لغزة فورًا، وبحماية المدنيين في غزة وعدم قطع المساعدات الأساسية عنهم.

المصدر: مواقع اخبارية