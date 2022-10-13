الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز “ميغ-29″ و”سو-27” و12 طائرة مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 16:56

الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز “ميغ-29″ و”سو-27” و12 طائرة مسيرة

منذ 2 ساعة 13 October، 2022
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