الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز “ميغ-29″ و”سو-27” و12 طائرة مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 16:56
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رئيس الجمهورية يبحث مع رئيسي مجلس النواب والحكومة هاتفيا ملف الترسيم في ضوء صيغته النهائية التي أرسلها هوكشتاين
الرئيس بري طلب من الأمانة العامة لمجلس النواب إبلاغ نسخة عن ترسيم الحدود البحرية للنواب كافة بعد إقراره في مجلس الوزراء
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يرجئ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: ما دام هناك فريق يطرح خيار التحدي لن نصل الى نتيجة إيجابية
النائب فضل الله: ندعو الى الحوار والتوافق على اسم مرشح للرئاسة يحظى بمقبولية ومنفتحون على كل حوار مع من يريد التفاهم
الشيخ علي دعموش: معادلة القوة التي فرضتها المقاومة وضعت العدو أمام خيار التسليم بالمطالب اللبنانية
طلال ارسلان: لولا المقاومة ومسيّراتها وإصرار سيّدها وتماسك المسؤولين لما كنا وصلنا الى ما وصلنا إليه في موضوع الترسيم
وزير حرب العدو بني غانتس يوعز بتعزيز الجهود الهجومية و"الدفاعية" لضبط الوضع الأمني بالضفة الغربية والقدس
مصدر أمني صهيوني للقناة السابعة الإسرائيلية: الوضع في القدس قد يخرج عن السيطرة قريباً
إصابة جنديين صهيونيين خلال المواجهات مع شبان فلسطينيين في سلوان جنوب المسجد الأقصى
حركة حماس: على الأمم المتحدة التحرك بشكل جاد وفاعل لتجريم سلوك الاحتلال والضغط عليه لوقف إجرامه في القدس والأقصى
شرطة النفط اليمنية: ارتفاع عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل تحالف العدوان السعودي الأميركي الى 4
شرطة النفط اليمنية: تحالف العدوان والأمم المتحدة يتحملان المسؤولية الكاملة عن استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية
مراسل المنار: استشهاد 18 عسكريا وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في باص مبيت عسكري في ريف دمشق
رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان: التفجير في ريف دمشق لا يمثّل سوى صورة الإجرام والإرهاب الذي انتصرت سوريا عليه
انطلاق الجولة الثانية من تصويت البرلمان العراقي في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية
العراق: إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين اثر سقوط 9 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء ومحيطها
كازاخستان: إنطلاق أعمال مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا بمشاركة 27 دولة وعدد من الرؤساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: العالم يصبح اليوم متعدد الأقطاب وآسيا تلعب الدور الأهمّ في هذا النظام الجديد
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: شعبنا جعل الخيار العسكري من دون قيمة وأفشل سياسة العقوبات والضغوط
الرئيس رئيسي: واشنطن وحلفاؤها لجأوا الى سياسة زعزعة الاستقرار الفاشلة بعد فشلهم في خياري التهديد العسكري والعقوبات
الكرملين: الرئيسان الروسي والتركي أوعزا بالبدء في العمل على مسألة إنشاء مركز لتوزيع الغاز من تركيا
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يدعو الولايات المتحدة إلى بيع الغاز الطبيعي المسال لفرنسا بسعر أرخص
شبكة نقل الغاز الفرنسي "جي ار تي غاز" تعلن بدء إرسال الغاز بشكل مباشر الى ألمانيا بمعدل 31 غيغاوات ساعة باليوم
وزارة الحرب البريطانية: سنزوّد أوكرانيا بـ"صواريخ آمرام" المضادّة للطائرات لاستخدامها من قبل نظام الدفاع الجوي "ناسامس"
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أوكرانياً في منطقة موسكو كان يخطط لهجمات إرهابية باستخدام صاروخ مضاد للطائرات
الخارجية السعودية: لا نقبل الإملاءات ونرفض مساعي تحوير أهدافنا لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار البترول
الخارجية السعودية: المملكة تنظر لعلاقاتها مع واشنطن من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة بين البلدين
مجلس التعاون الخليجي يعلن تضامنه الكامل مع السعودية ورفضه التام للتصريحات الصادرة بحقها والتي "تفتقر إلى الحقائق"
الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز “ميغ-29″ و”سو-27” و12 طائرة مسيرة
منذ 2 ساعة
13 October، 2022
اخبار اوكرانيا
الدفاع الروسية
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