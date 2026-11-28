مسيرة تعطل حركة الطيران في كولونيا-بون غرب ألمانيا

علق مطار كولونيا-بون غرب ألمانيا، جميع عمليات الإقلاع والهبوط مساء الجمعة، بعد رصد طائرة مسيرة في السماء فوق المطار، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المطار.

وقالت المتحدثة إن الطائرة رصدت قبل الساعة العاشرة مساء بقليل بالتوقيت المحلي، أي التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، مما استدعى تعليق العمليات لنحو ساعتين ونصف الساعة.

وأجرت الشركة الألمانية المسؤولة عن خدمات الملاحة الجوية تحقيقا في الواقعة، وأعلنت زوال الخطر بعد منتصف الليل بقليل.

وقال المطار إن حركة الطيران استؤنفت منذ ذلك الحين. ولم يقدم مشغل المطار ولا شركة خدمات الملاحة الجوية أي تفاصيل إضافية بشأن الحادث أو الجهة التي أطلقت الطائرة المسيرة.

المصدر: روسيا اليوم