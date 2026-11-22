أعلنت نقابة آي. جي ميتال العمالية الألمانية اليوم الأحد أنها ستبدأ إضرابا آخر لمدة 24 ساعة غدا الاثنين، ودعت 23 ألف عامل في 19 شركة في شمال ألمانيا إلى التوقف عن العمل في إطار نزاع متصاعد حول الأجور.
تشمل الشركات المتضررة شركة صناعة السيارات مرسيدس-بنز، وشركة بناء السفن ماير فيرفت، وشركة طاقة الرياح سيمنس-جاميسا.
وقالت النقابة إن حوالي 12300 موظف أضربوا عن العمل يوم الجمعة في 17 منشأة.
وقال دانيال فريدريش، أحد كبار المفاوضين في فرع آي.جي ميتال كيسته “نحن الآن نكثف جهودنا بشكل كبير. يوم الجمعة، أظهر أعضاؤنا أنهم مستعدون للنضال من أجل مطالبهم ومن أجل وظائف آمنة. وغدا الاثنين، سيقوم أكثر من 23000 موظف بزيادة الضغط على أرباب العمل بشكل أكبر”.
وتطالب أكبر نقابة عمالية في ألمانيا بزيادة في الأجور بنسبة خمسة بالمئة أو، في حال رغبة الشركات في الخروج عن الاتفاقية السارية على مستوى القطاع، بالتزامات تتعلق بالاستثمارات والمنتجات ومواقع المنشآت والتوظيف.
اقترح أرباب العمل عدم منح أي زيادات دائمة في الأجور خلال الأشهر العشرين الأولى، وزيادة في الأجور 1.3 بالمئة اعتبارا من يوليو / تموز 2028.
المصدر: وكالة رويترز