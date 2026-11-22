نقابة آي.جي ميتال العمالية الألمانية تعلن بدء إضراب جديد

أعلنت نقابة آي. جي ميتال العمالية الألمانية اليوم الأحد أنها ​ستبدأ إضرابا آخر لمدة 24 ساعة ‌غدا الاثنين، ودعت 23 ألف عامل في 19 شركة في شمال ألمانيا إلى التوقف عن العمل ​في إطار نزاع متصاعد حول الأجور.

تشمل ​الشركات المتضررة شركة صناعة السيارات مرسيدس-بنز، ⁠وشركة بناء السفن ماير فيرفت، وشركة طاقة ​الرياح سيمنس-جاميسا.



وقالت النقابة إن حوالي 12300 موظف ​أضربوا عن العمل يوم الجمعة في 17 منشأة.

وقال دانيال فريدريش، أحد كبار المفاوضين في فرع آي.جي ​ميتال كيسته “نحن الآن نكثف جهودنا بشكل ​كبير. يوم الجمعة، أظهر أعضاؤنا أنهم مستعدون للنضال من ‌أجل ⁠مطالبهم ومن أجل وظائف آمنة. وغدا الاثنين، سيقوم أكثر من 23000 موظف بزيادة الضغط على أرباب العمل بشكل أكبر”.

وتطالب أكبر ​نقابة عمالية في ​ألمانيا ⁠بزيادة في الأجور بنسبة خمسة بالمئة أو، في حال رغبة الشركات ​في الخروج عن الاتفاقية السارية ​على ⁠مستوى القطاع، بالتزامات تتعلق بالاستثمارات والمنتجات ومواقع المنشآت والتوظيف.

اقترح أرباب العمل عدم منح أي ⁠زيادات ​دائمة في الأجور خلال ​الأشهر العشرين الأولى، وزيادة في الأجور 1.3 بالمئة اعتبارا من ​يوليو / تموز 2028.

المصدر: وكالة رويترز