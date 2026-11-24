وزير الدفاع الألماني يحذر من امتداد الأزمة الأوكرانية إلى البلطيق

حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من امتداد النزاع الأوكراني إلى بحر البلطيق، مؤكدا أن كييف تتحمل “مسؤولية خاصة” عن منع حدوث ذلك.

وقال بيستوريوس للصحفيين، عقب اجتماعه مع نظيره الأوكراني يفغيني خمارا في برلين يوم الاثنين: “يجب ألا تمتد الحرب إلى بحر البلطيق”.

وأوضح أن أوكرانيا تمتلك الحق في مهاجمة أهداف عسكرية داخل روسيا تستخدم في شن هجمات عليها، لكنه شدد على مسؤولية كييف عن تجنب توسيع نطاق النزاع.

وأكد الوزير الألماني ضرورة ضمان حرية الملاحة في المنطقة، مشيدا بتعامل السلطات الفنلندية مع الحادث الأخير في خليج فنلندا، ووصف تصرفاتها بأنها اتسمت بالحكمة وضبط النفس.

وجاءت تصريحاته بعد إعلان حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو، في 21 تشرين الاول / نوفمبر عبر منصة “ماكس”، تعرض سفينة شحن متجهة إلى كالينينغراد لهجوم بطائرتين مسيرتين في المياه المحايدة بخليج فنلندا، على مسافة ثلاثة أميال بحرية من الحدود الروسية.

وأفادت السلطات الفنلندية بأن السفينة الروسية “سبارتا 2” تعرضت لحريق بعد الهجوم، وأجلي أفراد طاقمها البالغ عددهم 16 شخصا إلى سفينة روسية أخرى. وأكدت تقارير لاحقة سحب السفينة المتضررة من المياه الفنلندية إلى المياه الروسية. وأشارت القوات المسلحة الفنلندية إلى تورط أوكرانيا بالهجوم.

وفي رد روسي، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، الحادث بأنه مؤشر على “اتجاه خطير لتوسع النشاط الإرهابي” في منطقة البلطيق.

وحذر بيسكوف من أن هذه التطورات تؤدي إلى تصاعد التوتر، معربا عن أمله في أن تستخدم دول البلطيق نفوذها لدى كييف لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

من جانبه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في برلين، أن دول الحلف لا ترغب في تصعيد التوتر بمنطقة البلطيق، مشددا على أهمية استقرار المنطقة وأمنها.

المصدر: روسيا اليوم