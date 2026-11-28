بيرو | فيضانات تجتاح شمال البلاد وتلحق أضرارا واسعة في منازل السكان وممتلكاتهم وسط تحذيرات من استمرار الأمطار

اجتاحت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة ، مناطق في شمال بيرو، ولا سيما مدينة بيورا، مما ألحق أضراراً واسعة بمنازل السكان وممتلكاتهم، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار في الأيام المقبلة.

شهدت مدينة بيورا في شمال بيرو، إحدى المدن الأكثر تضرراً تاريخياً من ظاهرة النينيو المناخية، فيضانات واسعة بعد أمطار غزيرة غمرت الشوارع والمنازل، وفق ما أظهرته مشاهد مصورة جوية وأرضية.

وقال المتقاعد سيزار باتشيري إنه فقد كل شيء، مؤكداً أن الأمر لا يقتصر عليه وحده، بل يشمل جميع سكان المنطقة الذين فقدوا أجهزتهم المنزلية وممتلكاتهم، وأضاف أن السلطات لا تملك حتى وسائل لضخ المياه، محمّلاً إياها مسؤولية عدم الوقاية من الكارثة.

من جهتها، وصفت الممرضة ييران سيسبيديس موراليس المشاهد التي رآها بأنها محزنة ومثيرة للغضب في آن واحد، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن الذين لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم مع تسرب المياه إليها، وإلى الإهمال الذي تبديه السلطات تجاه المتضررين.

وقال أرتورو كيرو مانريكي، أحد السكان المتضررين، إن هذه المرة الثالثة التي تشهد فيها المنطقة فيضانات من هذا النوع، لكنها كانت هذه المرة أكثر مفاجأة من المرات السابقة التي أتاحت لهم إنقاذ بعض الأشياء، وأضاف أن ما كان نافعاً من ممتلكاتهم أصبح الآن مجرد نفايات.

وتأتي هذه الفيضانات في وقت حذرت فيه السلطات من استمرار هطول الأمطار، فيما تواجه مدينة بيورا التي يقطنها نحو 600 ألف نسمة خطر تكرار سيناريوهات كارثية شهدتها أعوام سابقة بسبب ظاهرة النينيو.

و تقع هذه الأحداث في منطقة بيورا شمال بيرو خلال نوفمبر 2026، حيث تزداد المخاوف من تكرار آثار ظاهرة النينيو التي ضربت البلاد في أعوام سابقة، وسط مطالب للسكان بتحسين البنية التحتية واتخاذ إجراءات وقائية فعالة.

المصدر: وكالة يونيوز